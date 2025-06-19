Парк Толстого в Химках благоустроят к сентябрю

Основной акцент при благоустройстве парка Толстого в Химках сделали на создании современной и безопасной велоинфраструктуры, улучшение тротуаров и подготовку пространства к массовым мероприятиям. Работы планируют завершить к сентябрю.

В рамках проекта специалисты восстановили металлоконструкции сцены, построили экотропу с пандусом, а также установили более 200 метров защитного ограждения на склоне у пляжа по просьбам местных жителей. Особое внимание уделили безопасности детей и доступности всех зон отдыха.

«Сейчас специалисты укладывают плиточное покрытие дорожно-тропиночной сети, на 90% уже обустроили велодорожки. Полностью готова дорожно-тропиночная сеть на пляже. Все работы планируем завершить к сентябрю, ко Дню города», — рассказал заместитель директора «Объединенной дирекции парков» Алексей Аухаренок.

Парк пользуется большой популярностью у жителей Химок. Обновленная территория ориентирована на спокойный отдых, занятия спортом и семейные прогулки.