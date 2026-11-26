В Подольске продолжают новогоднее оформление территорий. Сейчас в городе идет активная работа по украшению парка Талалихина

На заснеженных аллеях появляются первые праздничные декорации, а в центре внимания — главная елка. Ее уже собрали. Высота зеленой красавицы составляет 16 метров. Теперь осталось добавить огней и новогодних украшений.

На территории уже установили светящихся оленей и арки. В ближайшее время появятся кареты и дополнительные световые фигуры. Аллеи украсят иллюминацией, чтобы парк выглядел празднично не только днем, но и после наступления темноты.

Полностью преобразиться парк должен до 1 декабря. Но для тех, кто живет рядом, он и без праздничных огней остается одним из любимых мест для прогулок. Новогоднее оформление станет еще одним поводом заглянуть сюда всей семьей.