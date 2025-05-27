Парк Солнечногорска опубликовали афишу мероприятий на неделю

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Городской парк Солнечногорска опубликовал афишу мероприятий на эту неделю. С 29 мая по 1 июня все желающие смогут посетить кинопоказ, мастер-классы, спортивные активности и много другое.

У павильона за памятником Михаилу Лермонтову 30 мая в 19:00 пройдет концерт школы музыки «Гитарус». Здесь же 31 мая в 21:00 состоится кинопоказ под открытым небом. Зрители увидят фильм «Каждый мечтает о собаке».

Также в программе на эту неделю — экскурсия «Мой парк», занятия по общественному огороду, творческие мастер-классы, викторина, анимационная программа для детей, бесплатное занятие по йоге, утренние зарядки, забег «Пять верст» и многое другое.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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«В такую прекрасную весеннюю погоду есть возможность провести больше времени на свежем воздухе и найти занятие по душе. Также приглашаем жителей всей семьей посетить показ фильма „Каждый мечтает о собаке“. Захватите пледы и наполнитесь хорошим настроением», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Мероприятия организованы в рамках губернаторской программы «Лето в парках Подмосковья».

Узнать информацию об обновлениях и новостях можно на афишах парка, в Телеграм-канале «Парки Солнечногорья» и на сайте «Парки Подмосковья».

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