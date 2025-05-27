Парк Солнечногорска опубликовали афишу мероприятий на неделю

Городской парк Солнечногорска опубликовал афишу мероприятий на эту неделю. С 29 мая по 1 июня все желающие смогут посетить кинопоказ, мастер-классы, спортивные активности и много другое.

У павильона за памятником Михаилу Лермонтову 30 мая в 19:00 пройдет концерт школы музыки «Гитарус». Здесь же 31 мая в 21:00 состоится кинопоказ под открытым небом. Зрители увидят фильм «Каждый мечтает о собаке».

Также в программе на эту неделю — экскурсия «Мой парк», занятия по общественному огороду, творческие мастер-классы, викторина, анимационная программа для детей, бесплатное занятие по йоге, утренние зарядки, забег «Пять верст» и многое другое.