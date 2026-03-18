Парк Солнечногорска опубликовал программу мероприятий на выходные

Творческие занятия, мастер-классы и настольные игры для гостей всех возрастов пройдут с 20 по 22 марта. Также запланированы спортивные активности.

В пятницу на набережной в 11:30 начнется творческая мастерская для малышей, а в 12:00 — игровая программа «Мемо» для всех желающих. В этот же день на набережной «Выстрел» в 16:00 стартует мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Фоторамка», а в 16:30 — игровая программа.

Субботние активности откроет утренняя зарядка в 08:30 у входа в парк «Набережная Выстрел», а в 09:00 участники смогут присоединиться к забегу «5 верст». В творческой мастерской в 10:30 пройдет мастер-класс «Аппликация», а в 11:00 — «Осенние мотивы».

В воскресенье с 10:30 гостей ждет спортивная тренировка, а в 11:30 у памятника Лермонтову — занятие по скандинавской ходьбе.

Заместитель главы округа Ирина Тишина отметила, что по доброй традиции каждую неделю в парке проводят разнообразные мероприятия — творческие, спортивные, игровые. Они рассчитаны на самую разную аудиторию — от малышей до людей «серебряного» возраста. Каждый отдыхающий может бесплатно присоединиться к активностям, с пользой провести время и открыть для себя что-то новое.

