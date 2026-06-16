Парк Солнечногорска опубликовал программу мероприятий на неделю

С 16 по 20 июня в городском парке культуры и отдыха и на набережной «Выстрел» пройдут спортивные тренировки, мастер-классы, концерты и детские игры. Вход на мероприятия свободный для гостей всех возрастов.

Для жителей и гостей подготовили утреннюю зарядку, круговые тренировки, йогу, зумбу и забег «5 верст».

В пятницу у памятника Лермонтову состоится концертная программа «Заряжаем позитивом». Детей ждут настольные игры, мастер-классы по открыткам и оригами, рисование на асфальте, музыкальное лото и викторина. Также все желающие смогут написать письма военнослужащим в рамках акции «Письмо солдату».

Заместитель главы округа Ирина Тишина отметила, что июнь в парках продолжает радовать встречами и открытиями. Кто-то ищет тишину, кто-то — новые навыки и эмоции. Она пригласила жителей приходить всей семьей, чтобы насладиться летом.