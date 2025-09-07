Парк «Сказка» в Протвине открыли после масштабной реконструкции

Более двух тысяч жителей Протвино посетили торжественное открытие парка «Сказка» после масштабной реконструкции. В нем обустроили современные пешеходные дорожки, обновили зеленую зону, освещение и систему видеонаблюдения.

Главная цель реконструкции — создание комфортного, яркого и многофункционального пространства для отдыха и досуга горожан всех возрастов.

В честь открытия для гостей была подготовлена насыщенная программа: праздничный концерт с участием творческих коллективов города, увлекательные мастер-классы, пленэр и долгожданная встреча со сказочными персонажами.

Жемчужиной парка стал масштабный игровой комплекс «Змей Горыныч», включающий в себя качели, карусели, горки и полосу препятствий. Он гармонично дополнил уже полюбившиеся жителям скульптуры героев известных сказок, бережно возвращенные в парк после реконструкции.

Реализация этого значимого проекта стала возможной благодаря участию в государственной программе «Формирование комфортной городской среды».

Парк «Сказка» — это место, где гармонично переплетаются история и современность. Администрация города уверена, что обновленный парк вновь станет любимым местом отдыха для многих поколений жителей Протвино.