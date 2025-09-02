Парк «Ривьера» в Можайском округе опубликовал новую программу мероприятий

С наступлением осени парк не перестанет быть местом притяжения жителей и гостей муниципалитета. На предстоящей неделе в «Ривьере» пройдут бесплатные спортивные и развлекательные мероприятия.

В четверг, 4 сентября, в 9:10 на универсальной площадке начнется утренняя растяжка с инструктором Юлией Усановой, а вечером в 20:00 Евгений Смирнов проведет занятие по зумбе.

В пятницу, 5 сентября, состоятся соревнования по легкой атлетике среди школьников «Вперед к победе», которые стартуют в 13:00 в верхней части парка.

Суббота, 6 сентября, начнется с утренней зумбы в 10:00 на универсальной площадке. В это же время на центральной площади в верхней части парка пройдет анимационная программа для детей «Игры нашего двора». В 10:35 в творческой мастерской парка состоится интеллектуальная «Мультвикторина» для детей.

В 12:30 инструктор Александр Ткачук проведет на универсальной площадке занятие по йоге. В 20:30 в нижней части парка под открытым небом покажут фильм «Я — медведь».

В воскресенье, 7 сентября, в 15:30 проведут анимационную программу для детей «Дело о краже века». В 16:05 состоится мастер-класс «Искусство творчества». Неделя по традиции завершится зажигательной зумбой в 19:00.