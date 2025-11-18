Парк «Ривьера» в Можайске подготовят к зимнему сезону в ноябре

Парки Подмосковья активно готовятся к открытию зимнего сезона, что стало одной из ключевых тем на еженедельном совещании губернатора с главами муниципалитетов. Отдельного внимания удостоили парк «Ривьера» в Можайске, который вновь станет местом притяжения для жителей и гостей округа.

Для комфортного отдыха в парке продолжит работать уютное кафе.

В этом году парк предложит не только традиционную лыжную трассу, но и насыщенную программу мероприятий. Посетителей ждут творческие мастер-классы, интерактивные игры и тематические активности для всех возрастов.

Любителей катания на коньках порадуют открытые катки, которые будут доступны по всему округу. Как только установятся благоприятные погодные условия, начнется заливка ледовых площадок.

Кроме того, ледовая арена Дворца спорта «Багратион» будет работать круглый год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.