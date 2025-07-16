Парк «Ривьера» в Можайске опубликовал программу мероприятий

Жителей и гостей муниципалитета приглашают провести досуг в парке «Ривьера». На этой неделе там подготовили разнообразные спортивные и творческие активности.

В четверг, 17 июля, в 10:00 на универсальной площадке инструктор Юлия Усанова проведет занятие по растяжке. Всех желающих научат, как, благодаря несложным упражнениям, расслабить тело и зарядиться позитивом. «Мультвикторина» для детей начнется в 17:00 в творческой мастерской верхней части парка. Изучить разные настольные игры можно будет в 17:45. В 20:00 пройдет занятие по зумбе под руководством Евгения Смирнова.

В пятницу, 18 июля, в 11:00 на большой детской площадке в нижней части парка состоится эстафета «Спортландия». В 11:30 в беседке № 8 проведут мастер-класс «Фантазия творчества».

Суббота, 19 июля, начнется с занятия по зумбе, которое состоится на универсальной площадке в 10:00. Анимационная программа для детей «Играй. Танцуй. Веселись» стартует в 11:30 на большой детской площадке. В 12:05 состоится мастер-класс «Искусство творчества».

В 18:00 в нижней части парка пройдет областное мероприятие «Ночь в парке». Вечер закончится показом фильма «10 жизней» под открытым небом в 22:00.

В воскресенье, 20 июля, в 15:00 на малой скейт-площадке можно будет обучиться искусству фланкировки казачьей шашкой. В 16:00 состоится спортивная танцевальная зарядка для детей, а в 16:45 — анимационная программа. Завершится неделя традиционной зумбой в 19:00.