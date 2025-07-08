Парк «Ривьера» в Можайске опубликовал программу мероприятий на неделю

Жителей и гостей Можайского округа приглашают провести досуг в парке «Ривьера». На этой неделе там пройдут разнообразные бесплатные развлекательные и спортивные мероприятия.

Во вторник, 8 июля, в нижней части парка состоится областное мероприятие «Семья. Лето. Парк», посвященное Дню семьи, любви и верности.

Утро четверга, 9 июля, начнется с растяжки в 10:00. В 17:00 в творческой мастерской верхней части парка для детей проведут интеллектуальную «Мультвикторину». Поиграть в настольные игры можно будет в 17.45, а в 20:00 на на универсальной площадке тренер Евгений Смирнов проведет занятие по зумбе.

В пятницу, 11 июля, в 11:00 на большой детской площадке в нижней части «Ривьеры» состоится спортивно-танцевальная «Ритм зарядка», а затем начнется квест для детей «Школа шпионов».

В субботу, 12 июля, в 10:00 всех желающие ждут на зумбу. В 11:30 на большой детской площадке проведут эстафету «Спортландия». В 12:05 в беседке № 8 состоится мастер-класс «Искусство творчества». Вечер закончится кинопоказом фильма «10 жизней» в нижней части парка в 21:30.

В воскресенье, 13 июля, в 15:00 в нижней части парка на малой скейт-площадке можно будет попробовать себя в искусстве фланкировки казачьей шашкой. Анимационная программа для детей «Играй. Танцуй. Веселись» начнется в 16:00 на большой детской площадке. В 16:45 в беседке № 8 пройдет мастер-класс «Фантазия творчества». Закончится неделя активностей традиционной зумбой — занятие состоится в 19:00.