Парк «Ривьера» в Можайске опубликовал программу мероприятий на эту неделю

На этой неделе в парке «Ривьера» в Можайске пройдут десятки событий. Для жителей организуют мастер-классы, спортивные и развлекательные программы.

В четверг, 17 апреля, гости парка смогут поучаствовать в занятии по фланкировке казачьей шашкой. Оно начнется в пять часов вечера.

В этот же день, но уже в семь часов вечера, состоится мастер-класс по созданию сувенира «Подводный мир в бутылке». Поучаствовать в мероприятиях можно бесплатно.

В субботу, 19 апреля, в парке проведут спортивную и анимационную программы. Также в кафе «Чебурашка» пройдет мастер-класс «Фантазия творчества». Кроме того, в этот день вновь состоится занятие по фланкировке казачьей шашкой.

Масштабная программа запланирована на воскресенье, 20 апреля. Жители Можайска смогут принять участие в танцевальной и анимационной программе, а также посетить творческий мастер-класс.