Парк «Ривьера» в Можайске опубликовал афишу мероприятий на неделю

Зумба, квесты и активности на свежем воздухе — парк «Ривьера» подготовил афишу мероприятий на неделю. Организаторы представят различные развлечения для детей и взрослых.

С 1 июля в парке будут проходить занятия по утренней растяжке дважды в неделю — по вторникам и четвергам. Их проведет дипломированный хореограф. Теперь можно совмещать приятное с полезным, наслаждаясь утренней свежестью и красотой природы.

В четверг в 10:00 пройдет зарядка на универсальной площадке, а в 20:00 — зумба для любителей активного завершения вечера.

В субботу в 10:00 пройдет зумба, а в 11:30 — мероприятие для детей «Ритм зарядка». В 12:05 день продолжится квестом «Школа шпионов», а в 12:45 — «Мультивикторина» в беседке № 8. В 13:25 гости поучаствуют в мастер-классе «Искусство творчества».

В воскресенье парк «Ривьера» ждет посетителей на детскую программу «Энергия в движении» в 13:00 в нижней части парка. В 13:35 день продолжится программой для малышей «Играй. Танцуй. Веселись», а в 14:10 — творческий мастер-класс в беседке № 8 в нижней части парка. Завершится неделя фитнес марафоном Зумба Тoning в 19:00 на универсальной площадке.