Парк «Ривьера» в Можайске опубликовал афишу мероприятий на неделю

Парк «Ривьера» в Можайске подготовил интересную программу для взрослых и детей. Посетители смогут поучаствовать в мастер-классах, спортивных эстафетах, танцах и увлекательных квестах.

Сотрудники парка отметили, что они старались создать пространство, наполненное творчеством и радостью.

«Здесь каждый маленький гость находит занятие по душе, а родители смогут расслабиться и насладиться атмосферой нашего парка», — подчеркнули в социальных сетях парка.

Игровая программа «Время осенних чудес» пройдет 12 ноября, а 13 числа — мастер-класс по лепке из полимерной глины «Подарок для мамы» в рамках «Школы мастерства». В субботу, 15 ноября, состоятся спортивное мероприятие «Ритм-зарядка», программа «Игры нашего двора» и мастер-класс «Искусство площади» на центральной площади.

В воскресенье, 16 ноября, стартуют спортивная эстафета «Спортландия», детективный квест «Дело о краже века» и мастер-класс «Фантазия творчества».