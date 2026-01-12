Парк «Ривьера» стал самым популярным местом новогоднего отдыха в Можайске

Можайский парк «Ривьера» стал главной площадкой для семейного отдыха в праздничные дни. Ежедневно его посещали около тысячи человек, а общее количество гостей за весь период превысило 10 тысяч.

Для посетителей была подготовлена насыщенная программа: парк работал в расширенном режиме с 8:00 до 23:00. В течение дня укатывалась лыжня с теплой раздевалкой, а горка для тюбинга была доступна с 9:00 до 21:00. Для комфортного отдыха работали кафе и уютная чайная зона в праздничном шатре.

В период каникул в парке прошло семь мероприятий, в том числе два областных и пять тематических. В них приняли участие около 2 тысяч человек.

Администрация парка напоминает гостям о правилах безопасности: при катании с горки необходимо дожидаться, пока предыдущий посетитель завершит спуск, избегать столпотворения и использовать только специально оборудованные трассы. Спуски с неподготовленных склонов опасны для здоровья и наносят ущерб ландшафту.

Также стоит учесть, что парк расположен на возвышенности, где в ветреную погоду бывает особенно холодно. Гостям, планирующим длительные прогулки, рекомендуется одеваться теплее.

Новогодние праздники закончились, но зима продолжается. Парк «Ривьера» ждет можайцев и гостей округа насладиться зимними пейзажами, активным отдыхом и уютной атмосферой.