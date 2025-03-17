Парк Раменского опубликовал программу мероприятий на эту неделю

Тематические бесплатные мероприятия проведут в парке Раменского округа на этой неделе. Для жителей подготовили поэтические, спортивные и творческие мастер-классы и события.

В пятницу гости парка смогут поучаствовать в мастер-классе «Перо поэта». В субботу здесь состоится еженедельный забег клуба «5 Верст». Для участия нужно пройти регистрацию на сайте и взять с собой полученный QR-код.

В этот же день для детей проведут подвижные игры, будет работать творческая мастерская. Она продолжит принимать посетителей и в воскресенье.

Посетить мероприятия могут гости парка с шести лет. А вечером здесь состоится мастер-класс по ретро-танцам.

В воскресенье спортивную игровую программу организуют на детской велотрассе. На нее будут ждать ребят с шести лет. Также в парке пройдет новый мастер-класс «Метеостанция».