Парк-приют «Земля Прайда» продолжает развиваться

В парке-приюте «Земля Прайда», расположенном в городском округе Клин, идет подготовка к весеннему сезону. Команда единомышленников строит новые вольеры и готовит парк к встрече посетителей.

Этот приют стал домом для более чем 500 животных, включая львов, тигров, медведей, копытных и птиц. Все они находятся в комфортных условиях и под постоянным присмотром.

Директор «Земли Прайда» Виктор Агафонов отметил, что сейчас приют ни в чем не нуждается и справляется своими силами, даже берет кредиты без государственной поддержки. Единственная проблема — необходимость расширения вольеров, для чего нужна дополнительная земля. Вопрос о выделении земли уже направлен в правительство Подмосковья.

Отметим, что за последний месяц в приют поступили лишь несколько львят с проблемами здоровья и дикие птицы, пострадавшие в ДТП. Благодаря неравнодушным людям и профессиональной команде парк-приют продолжает успешно функционировать.