Парк «Питомник» в Серпухове реконструируют в 2025 году

В 2025 году парк «Питомник» в Серпухове ждет комплексная реконструкция территории. Он стал победителем голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в нацпроект «Жилье и городская среда».

Одним из ключевых вопросов, который волнует местных жителей, остается сохранение зеленых насаждений, а также улучшение освещения.

«Парк „Питомник“ — одно из самых зеленых мест округа, и наша задача — сохранить его природное богатство», — подчеркнул глава округа Сергей Никитенко.

В рамках реконструкции установят более 200 новых опор освещения и камер видеонаблюдения. Также запланирована высадка около 1,5 тысяч деревьев и кустарников, создание 400 квадратных метров цветников.

Обновления коснутся и зоны отдыха. В парке появятся современные спортивные и детские площадки, зона для выгула домашних животных, а также новое тематическое пространство — парк скульптур с арт-объектами, посвященными животному миру. Будет обновлена сцена, а для посетителей обустроят уютные места для отдыха.

Сейчас проводятся конкурсные процедуры. После их завершения подрядчик приступит к реализации проекта.