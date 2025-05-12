Парк «Питомник» реконструируют в Серпухове

В округе полным ходом идет масштабная реконструкция парка «Питомник». Этот проект, ставший победителем в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», обещает преобразить парк до неузнаваемости, сделав его еще более зеленым и функциональным.

По словам представителя подрядной организации, в настоящее время на объекте ведутся активные подготовительные работы. В период проведения строительных работ, до сентября текущего года, вход в парк «Питомник» будет временно закрыт для посещения. Эта мера необходима для обеспечения безопасности граждан во время проведения строительных работ. Одним из главных направлений реконструкции станет масштабное озеленение территории.

«Мы планируем не только сохранить существующие насаждения, но и значительно расширить зеленое пространство парка. Будет высажено около 1,5 тысяч новых деревьев и кустарников», — сообщил представитель подрядчика.

В рамках комплексного благоустройства парка планируется установить систему освещения, включающую более 200 опор, создать сеть цветников общей протяженностью 400 метров, установить систему видеонаблюдения, а также организовать инфраструктуру для отдыха горожан, включающую спортивные площадки, детскую игровую зону и специализированную территорию для выгула животных. Изюминкой обновленного парка станет новое арт-пространство — тематический парк скульптур, посвященный животному миру.