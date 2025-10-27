Парк «Питомник» открыли для посещения в Серпухове

Парк «Питомник» в Серпухове открыли для гостей и жителей округа. Сейчас объект находится на стадии приемки, но посетители уже могут оценить результаты благоустройства.
Первым шагом к комфортному досугу детей и взрослых стали обновленные дорожки, зоны отдыха, появившиеся 18 скульптур животных и удобные малые архитектурные формы.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержалвторой этап реконструкции «Питомника», к которой приступят в 2026 году.
Общественное пространство дополнят еще одной игровой площадкой и зоной кафе. Будут проведены коммуникации к будущим аттракционам, монтаж которых начнут весной.
«Уверен, что уже сейчас наш парк станет любимым местом для прогулок, а после продолжения реконструкции подарит еще больше радости каждому посетителю.Приятного отдыха и ярких впечатлений», — сообщил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.
