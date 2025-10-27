Сегодня 17:49 Парк «Питомник» открыли для посещения в Серпухове 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов Подмосковье

Парк «Питомник» в Серпухове открыли для гостей и жителей округа. Сейчас объект находится на стадии приемки, но посетители уже могут оценить результаты благоустройства.

Первым шагом к комфортному досугу детей и взрослых стали обновленные дорожки, зоны отдыха, появившиеся 18 скульптур животных и удобные малые архитектурные формы.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал второй этап реконструкции «Питомника», к которой приступят в 2026 году. Общественное пространство дополнят еще одной игровой площадкой и зоной кафе. Будут проведены коммуникации к будущим аттракционам, монтаж которых начнут весной.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов 1/3 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов 2/3 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов 3/3

«Уверен, что уже сейчас наш парк станет любимым местом для прогулок, а после продолжения реконструкции подарит еще больше радости каждому посетителю. Приятного отдыха и ярких впечатлений», — сообщил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.