Парк «Питомник» благоустроят в Серпухове

В округе полным ходом идет реконструкция парка «Питомник». В рамках проекта будут созданы спортивная и детская площадки, а также организована специальная зона для выгула домашних питомцев.

Особое внимание при реконструкции будет уделено парку скульптур, который планируется превратить в арт-пространство, посвященное многообразию животного мира. Здесь установят различные арт-объекты. Кроме того, в парке будет полностью обновлена сцена, а также созданы зоны отдыха.

Парк «Питомник» — это не просто зеленая зона, а место с богатой историей. Он был основан еще в 1936 году. В 1970-е годы здесь была создана Аллея героев, посвященная памяти горожан, внесших вклад в развитие Серпухова.

В настоящее время на территории парка ведутся демонтажные и подготовительные работы. Специалисты занимаются устройством основания для будущих дорожек, установкой бордюров, прокладкой необходимых инженерных сетей и укладкой тротуарной плитки. Завершение всех работ по модернизации парка запланировано на октябрь.