Парк «Питомник» благоустроили в Серпухове

В округе активно ведутся работы по масштабному обустройству и реконструкции парка «Питомник», который после завершения станет центром отдыха и развлечений, отвечающим потребностям жителей всех возрастов. В рамках реконструкции в парке будут созданы спортивная и детская площадки, оборудованные всем необходимым для активного отдыха и физического развития детей и взрослых.

Кроме того, будет организована специальная зона для выгула домашних животных. Особое внимание будет уделено созданию парка скульптур. Здесь будут установлены оригинальные арт-объекты, посвященные животным. Также в рамках реконструкции будет полностью обновлена сцена, а также созданы зоны отдыха с лавочками и беседками. В настоящее время парк «Питомник» временно закрыт для посещения, так как на его территории ведутся демонтажные и подготовительные работы.

Специалисты занимаются устройством основания для новых дорожек, установкой бордюров, прокладкой необходимых инженерных сетей, укладкой тротуарной плитки и озеленением территории.