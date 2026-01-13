Парк «Пехорка» в Балашихе возглавил рейтинг самых посещаемых в Подмосковье

Парк «Пехорка» в Балашихе стал самым популярным в Московской области в начале 2026 года, его посетили 113 тысяч человек. Этот результат — лучший среди городов с населением более 200 тысяч жителей.

Одним из главных центров притяжения в «Пехорке» стала резиденция Деда Мороза, где проводились мастер-классы, анимационные программы и можно было отправить праздничное письмо. Также для посетителей работали концертные площадки, организованные разминки и пробежки. Каток с искусственным льдом площадью 750 квадратных метров продолжает принимать гостей.

Всего за новогодние каникулы парки Московской области приняли около 3,3 миллионов человек, что на 831 тысячу больше, чем годом ранее. Для отдыхающих были доступны 48 катков, 37 горок и 62 лыжни, а также разнообразные культурные и спортивные мероприятия.