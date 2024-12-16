Парк «Пехорка» в Балашихе стал самым посещаемым в Подмосковье за неделю

Более 46 тысяч человек побывали в парке «Пехорка» в Балашихе за неделю. Так, природная территория стала самой посещаемой в Московской области. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.

Парк находится в центре округа. Река Пехорка, протекающая через его территорию, придает зоне отдыха особый колорит.

В 2017–2018 годах парк благоустроили: здесь появились новые игровые зоны, спортивные площадки, а также уникальные аттракционы, такие как 5D-кинотеатр и контактный зоопарк. Летом для гостей работает лодочная станция, а для прогулок с собаками в парке обустроили площадку для выгула питомцев.