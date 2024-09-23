Парк «Пехорка» в Балашихе стал самым посещаемым в Подмосковье за неделю

По данным Министерства благоустройства Московской области, с 16 по 22 сентября парк «Пехорка» в Балашихе посетили 74,6 тысячи человек. Так, зона отдыха стала самой популярной в Московской области за неделю.

Парк расположен в центре Балашихи и включает детские площадки, спортивные зоны, скейт-парк и набережную. Здесь можно арендовать спортивный инвентарь, а летом покататься на лодках. Также для владельцев питомцев есть площадка для выгула собак.

Напомним, парк продолжает развиваться, здесь создают новые игровые зоны и арт-объекты.

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