Парк Пехорка в Балашихе стал лидером по посещаемости в Подмосковье за неделю

Парк Пехорка в Балашихе стал лидером по посещаемости в Московской области за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.

Со 2 по 8 декабря парк посетили 45 тысяч человек. Зона отдыха находится в центре Балашихи и включает детские и спортивные площадки, скейт-парк, а также набережную. Для активного отдыха предлагаются прокаты спортивного инвентаря, а летом работает лодочная станция. Также в парке есть зона для выгула собак.

Парк продолжает развиваться, пополняясь новыми игровыми зонами и арт-объектами, что делает его еще более привлекательным для отдыха и развлечений.