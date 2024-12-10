Парк Пехорка в Балашихе стал лидером по посещаемости в Подмосковье за неделю

Парк Пехорка в Балашихе стал лидером по посещаемости в Московской области за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.
Со 2 по 8 декабря парк посетили 45 тысяч человек. Зона отдыха находится в центре Балашихи и включает детские и спортивные площадки, скейт-парк, а также набережную. Для активного отдыха предлагаются прокаты спортивного инвентаря, а летом работает лодочная станция. Также в парке есть зона для выгула собак.
Парк продолжает развиваться, пополняясь новыми игровыми зонами и арт-объектами, что делает его еще более привлекательным для отдыха и развлечений.
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