Парк Памяти благоустроили в Наро-Фоминске

Уже сегодня парк украшают 33 туи, которые придают ему особый шарм и атмосферу умиротворения. Кроме того, великолепные ели также нашли свое место в этом зеленом уголке. За важные преобразования отвечает команда МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Верея». Специалисты активно работают над приведением парка в порядок: проводят уборку территории, окашивают траву для поддержания идеального порядка, высаживают свежие цветы, добавляя весеннего настроения и предвкушение праздника.

Парк в Верее становится уютнее с каждым днем. Приходите гулять и наслаждаться обновленной красотой Парка Памяти — здесь приятно провести время, отдохнуть душой и сделать красивые фотографии на память.