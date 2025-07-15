Парк-отель открыли в деревне Кудыкино в Орехово-Зуевском округе

Жители и гости городского округа смогут отдохнуть от городской суеты в новом парк-отеле «Благодача». Территория комплекса занимает 13 гектаров.

Развитая инфраструктура парк-отеля включает гостиницу, ресторан с фермерской кухней, и парковку. На территории расположен небольшой зоопарк, где обитают страусы, козы, кролики, зайцы, ламы, поросята и птицы. Всех можно кормить и фотографировать.

Гости могут арендовать домики или беседки для отдыха на природе, взять напрокат снасти для рыбалки и покататься на пони и лошадях.

Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий поделился планами поддержать проект в получении субсидии на строительство дополнительных домиков.

«Уверен, что „Благодача“ обязательно найдет своих гостей и станет в один ряд с такими успешными агротуристическими проектами в нашем округе, как глэмпинг „А-Ферма“, крестьянско-фермерское хозяйство „УнасФерма“, семейные фермы „Северный Олень“ и „Янинъ“, — сказал руководитель муниципалитета.