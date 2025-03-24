Парк-отель «Ершово» стал победителем премии «Любимый малый бизнес»

Руководители Московского банка Сбера и известные представители бизнес-сообщества вручили премии предпринимателям, которые стали лучшими в своих номинациях. Парк-отель «Ершово» в Одинцовском округе стал лучшим в номинации «Гостиничный бизнес и туризм».

Ежегодная премия «Любимый малый бизнес» создана банком для поддержки малого бизнеса. Победителей выбирают в десяти номинациях. Банк наградил самых активных и целеустремленных бизнесменов, работающих в сфере красоты, пищевой промышленности, розничной торговли и других. Парк-отель «Ершово» стал лучшим в номинации «Гостиничный бизнес и туризм».

Парк-отель «Ершово» представляет собой историческое место с уникальным природным ландшафтом, расположенное в живописном и экологичном районе Московской области, вдали от шума и суеты большого города.

Территория отеля находится в парковой зоне старинного родового поместья графской семьи Олсуфьевых.