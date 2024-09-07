Парк Мира в Коломне откроют в День города

В Коломне готовятся к торжественному открытию обновленного парка Мира, приуроченного к 847-летию города. Мероприятия начнутся 14 сентября.

Праздничная программа стартует с запуска фонтана, который является самым большим в Коломне — диаметр его чаши превышает 35 метров. Это событие станет символическим началом праздника и привлечет внимание гостей.

Для юных посетителей парка будут работать тематические площадки, которые будут открыты до 20:00. Детей ждут разнообразные игры и развлечения.

В 14:00 состоится открытие фестиваля «Виват, Коломна!», где выступят профессиональные, образцовые и народные детские духовые оркестры из Коломны, Озер, Каширы и Рязанской области. В программе — музыкальные произведения от классики до джаза, включая старинные марши и популярные композиции российских композиторов.

В течение всего дня в парке будет работать пункт сбора дополнительной помощи для участников СВО. Жители смогут принести вещи, написать письма и нарисовать рисунки для солдат, а также принять участие в плетении маскировочных сетей и создании окопных свечей.

Кульминацией праздника станет вечернее выступление солистов Городского округа Коломна и приглашенных гостей: Михаила Брагина из Мурзилки LIVE и группы «Город 312». Концерт начнется в 18:30.

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