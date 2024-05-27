Парк Мира в Коломне благоустроят к июлю

Благоустройство парка Мира продолжается в Коломне. Там появится скейт-парк, детские площадки, новые скамейки и урны. Работы планируют завершить в июле этого года.

Как рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, в этом году в парке проведут масштабную реконструкцию.

«Парк Мира является главной городской зоной отдыха и развлечений для разных групп лиц. Ранее здесь уже были частично проведены работы по благоустройству: восстановлены дорожки, высажены деревья, появилась большая детская игровая площадка. В этом году в рамках национального проекта „Жилье и городская среда“ мы приступаем к масштабной реконструкции парка», — сказал он.

Общая площадь парка составляет 26 гектаров. В ходе благоустройства там обновят входные арки, фонтан, танцевальную площадку и сцену. На территории появится скейт-парк, велодорожка, камеры видеонаблюдения и новые фонари, скамейки, урны и теневые навесы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».