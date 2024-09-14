Парк Мира открыли в Коломне в День города

В Коломне завершилось масштабное благоустройство городского парка, проведенное в рамках программы Губернатора Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Обновленный парк Мира впервые распахнул свои двери для гостей и жителей города.

На торжественном открытии парка присутствовали депутат Государственной Думы Никита Чаплин, заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Николай Овсиенко, депутаты Московской областной Думы Екатерина Лобышева и Игорь Исаев, а также ветераны, представители предприятий и общественных организаций.

Глава Городского округа Коломна Александр Гречищев отметил, что парк Мира стал более благоустроенным, современным, но остался по-прежнему уютным и зеленым. Основным событием дня стал запуск самого большого городского фонтана.

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