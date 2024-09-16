Парк «Меленки» в Павловском Посаде открыли после благоустройства

Парк «Меленки» открылся в Павловском Посаде после благоустройства. На торжественное открытие в воскресенье пришли горожане и гости округа.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, парк находится на берегу реки Клязьмы. Тут до середины 19 века располагалась деревня Меленки, в которой работали мельницы — отсюда и название.

«В 1844 году деревни, включая Меленки, объединились в город Павловский Посад, а сегодня этот район приобрел новую жизнь в виде современной парковой зоны, которая станет популярным местом отдыха для жителей и гостей области», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В парке установили детские и спортивные площадки, всесезонную горку, а также зоны для проведения массовых мероприятий. Главные элементы — площадки «Цветущая поляна» и «Тайна Сердца». Здесь можно отдохнуть всей семьей или устроить романтическое свидание.

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