Парк «Меленки» в Павловском Посаде откроют 15 сентября

На территории будущего парка «Меленки» в Павловском Посаде установлены беседки для тихого отдыха, туалетные модули, административное здание, детские и спортивные площадки, заасфальтированы пешеходные дорожки, смонтированы пирс и смотровая площадка, построена сцена, торговые павильоны. Открытие намечено на 15 сентября.

Сейчас на территории ведется установка линий освещения, малых архитектурных форм и посадка газона.

Напомним, проект благоустройства рекреационной зоны на реке Клязьма в Павловском Посаде победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды «Зеленый узел». Новый парк назвали «Меленки», его обустраивают по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды».

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