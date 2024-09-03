Парк «Меленки» в Павловском Посаде откроют 15 сентября

На территории будущего парка «Меленки» в Павловском Посаде установлены беседки для тихого отдыха, туалетные модули, административное здание, детские и спортивные площадки, заасфальтированы пешеходные дорожки, смонтированы пирс и смотровая площадка, построена сцена, торговые павильоны. Открытие намечено на 15 сентября.
Сейчас на территории ведется установка линий освещения, малых архитектурных форм и посадка газона.
Напомним, проект благоустройства рекреационной зоны на реке Клязьма в Павловском Посаде победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды «Зеленый узел». Новый парк назвали «Меленки», его обустраивают по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды».