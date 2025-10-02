Парк «Мечта» в Наро-Фоминске очистят от сухих деревьев

В парке «Мечта» специалисты проводят работы по очистке зеленой зоны от валежника — упавших деревьев и других древесных отходов. По словам специалистов, уборка сухих деревьев и веток особенно важна в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

Работы ведутся в штатном режиме и в соответствии с утвержденным графиком содержания парковых территорий. Специалисты обследуют территорию парка, выявляя потенциально опасные деревья и ветки, которые могут представлять угрозу для посетителей. Затем проводится уборка этих объектов, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

Администрация парка «Мечта» напоминает, что подобные мероприятия являются неотъемлемой частью регулярного обслуживания и способствуют сохранению природной красоты и привлекательности парка. Планируется, что все работы по уборке валежника будут полностью завершены в течение октября.