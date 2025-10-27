Парк «Лосиный остров» в Мытищах вошел в топ-3 России по посещаемости в сентябре

Росзаповедцентр опубликовал данные о посещаемости заповедных территорий России за сентябрь. В тройку самых популярных вошел подмосковный национальный парк «Лосиный остров». Его посетили 380 тысяч человек — на 90 тысяч больше, чем в сентябре прошлого года.

Лидером рейтинга стал национальный парк «Кисловодский» с 570 тысячами гостей, второе место занял «Сочинский» нацпарк, который посетили 494 тысячи человек. Во всех трех парках отметили рост интереса со стороны туристов. Всего же за сентябрь заповедники, нацпарки и заказники России приняли более 2,2 миллиона человек.

В Минэкологии Московской области подчеркнули, что рост популярности «Лосиного острова» связан с активной работой по развитию туризма, которую ведет команда парка. Наибольшим спросом у посетителей пользуются Лосиная биостанция, дендрарий, интерактивная экскурсия «Царская охота», а также экологические тропы и прогулочные маршруты.