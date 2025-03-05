Парк «ЛиАЗ» благоустроят в Ликино-Дулеве в следующем году

В округе скоро начнется масштабная реконструкция парка «ЛиАЗ», ставшего победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Заместитель председателя правительства — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин отметил, что при проектировании таких городов важно бережно относиться к их историческому облику, сохраняя узнаваемые черты и создавая при этом современные и комфортные пространства, ориентированные на пешеходов.

Парк, основанный в середине 20 века, является не просто зоной отдыха, а настоящей визитной карточкой микрорайона. После реконструкции он станет многофункциональным пространством, предназначенным для проведения различных мероприятий, экскурсий, активного отдыха и занятий спортом.

Концепция обновленного парка вдохновлена внешним видом автобуса ЛиАЗ-677 «Луноход». Дизайн будет представлять собой сочетание футуристических форм шестидесятых годов с элементами ретро и индустриальной эстетики. В парке появится площадка для выступлений «Шестеренка», мозаичное панно в советском стиле и ретро-лайтбоксы.

В ходе реконструкции будет создано 13 тематических зон, каждая из которых будет иметь свою атмосферу и функциональное назначение. Среди них: входная инсталляция «ЛиАЗ ПАРК», приветствующая посетителей и фуд-трак «Кофейбус». Также в парке откроется кафе, книжный двор с кинотеатром, коворкинг и пункт проката спортивного инвентаря.

Для маленьких посетителей оборудуют игровую площадку, зону для рисования и школьный амфитеатр. Обновление парка планируют завершить в 2026 году.