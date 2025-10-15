Парк культуры «Москворецкий» в Воскресенске благоустроят в 2026 году

В Воскресенске прошел еженедельный оперативный штаб, в рамках которого обсудили благоустройство парка культуры и отдыха «Москворецкий». Общественное пространство обновят в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

На данный момент подрядчик занимается прокладкой инженерных коммуникаций. В оперативном штабе приняли участие заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева, начальник управления культуры администрации Елена Баклушина, представители заказчика, подрядчика, авторского надзора и строительного контроля.

Оперативные штабы проводят еженедельно, чтобы проконтролировать процесс благоустройства и оперативно среагировать на внештатные ситуации. Ответственные обсудили соблюдение графика и выполнение работ по проекту. Завершить обновление планируют летом 2026 года.