Парк культуры и отдыха в Жуковском благоустроят в 2024 году | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 16:51 Парк культуры и отдыха в Жуковском благоустроят в 2024 году Министерство благоустройства Московской области

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Парк культуры и отдыха благоустроят в Жуковском. Там появятся места для занятий спортом, тихого отдыха, мероприятий, а также детские площадки и многое другое.

Как рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, при разработке проекта учли пожелания жителей.

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«В парке планируется обустройство отдельных маршрутов для велосипедистов, для прогулок мам с детьми, появятся экотропы с натуральным покрытием. Будет сохранено то зонирование, к которому жители привыкли, но парк станет более связным и удобным», — сказал он.

В парке появятся места для прогулок, занятий спортом, тихого отдыха, пикников, а также аттракционы и детские площадки. На территории амфитеатра уложат плитку, сквозь которую со временем прорастет трава. Кровли павильонов защитят от влаги ливнестоками.

Кроме того, от главной площади проложат экотропу с теневыми навесами и игровыми столами для шахмат и домино. На территории появятся камеры видеонаблюдения, уличные фонари, скамейки и урны.

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