Парк культуры и отдыха Солнечногорска обработали от клещей

В парке культуры и отдыха городского округа Солнечногорск 24 апреля провели обработку от клещей. Рабочие распылили химический раствор на газоны и зеленые насаждения.

Жителям рекомендуют не посещать парк в течение суток после обработки.

Для защиты парка от вредителей используют сертифицированный российский препарат, который отвечает санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям. Средство уничтожает иксодовых клещей — переносчиков клещевого энцефалита, болезни Лайма и других заболеваний — и создает защитный барьер, отпугивая опасных насекомых. Эффект от препарата длится до полутора-двух месяцев, после чего обработку проведут повторно.

«Первую акарицидную обработку проводим в конце апреля, когда клещи только начинают свою деятельность. После нанесения препарат несколько часов действует очень активно. Убедительно просим граждан отложить парковые прогулки на непродолжительное время», — обратилась заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Управление Роспотребнадзора по Московской области отмечает, что эпидемиологическая ситуация по инфекциям, передающимся клещами, в регионе остается напряженной. Специалисты рекомендуют избегать районы обитания клещей, носить защитную одежду и головные уборы, использовать репелленты от насекомых, а также регулярно осматривать себя и домашних животных на наличие клещей после прогулок. При укусе клеща необходимо своевременно обратиться в медицинское учреждение.