Парк коммунальной техники Волоколамска пополнился 52 машинами

В распоряжение коммунальщиков поступили четыре единицы крупной автоматизированной техники — два экскаватора-погрузчика и два мини-погрузчика. Такая легкоуправляемая и маневренная техника будет полезна не только зимой, но и летом, так как является многофункциональной.

Проходимость экскаватора-погрузчика очень высока. Благодаря своим техническим характеристикам он может эффективно проводить различные погрузочные работы.

Мощные и маневренные мини-погрузчики предназначены для уборки снега в любую погоду, даже при сильных морозах.

Городской округ также получил 48 ручных роторов, которые помогут работникам коммунальных служб быстрее очищать от снега дворы, пешеходные дорожки и тротуары.

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