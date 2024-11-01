Парк коммунальной техники Волоколамска пополнился 52 машинами
Автопарк коммунальных служб муниципалитета получил большое количество новой техники. Такое обновление стало возможным благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.
В распоряжение коммунальщиков поступили четыре единицы крупной автоматизированной техники — два экскаватора-погрузчика и два мини-погрузчика. Такая легкоуправляемая и маневренная техника будет полезна не только зимой, но и летом, так как является многофункциональной.
Проходимость экскаватора-погрузчика очень высока. Благодаря своим техническим характеристикам он может эффективно проводить различные погрузочные работы.
Мощные и маневренные мини-погрузчики предназначены для уборки снега в любую погоду, даже при сильных морозах.
Городской округ также получил 48 ручных роторов, которые помогут работникам коммунальных служб быстрее очищать от снега дворы, пешеходные дорожки и тротуары.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».