Парк коммунальной техники Волоколамска пополнила новая дорожная машина
Муниципальное учреждение «Городское хозяйство» получило новую спецмашину. Технику приобрели на средства из бюджета городского округа.
Дорожную машину коммунальная служба сможет использовать как зимой, так и в другие сезоны. Глава муниципалитета Наталья Козлова, ее первый заместитель Сергей Шорников и сотрудники «Городского хозяйства» осмотрели новую технику и обсудили ее применение.
Наталья Козлова рассказала, что зимой машина будет заниматься расчисткой дорог муниципалитета от снега и его вывозом, а также посыпкой трасс противогололедными материалами. В летний период техника будет использоваться для уборки и мытья дорог, бордюров и ограждений.
Дорожная машина уже введена в эксплуатацию, и сотрудники учреждения «Городское хозяйство» приступили к очистке дорог Волоколамского округа от снега.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке коммунальных служб к зиме. В этом году они уделят особе внимание средствам малой механизации.