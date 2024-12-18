Парк коммунальной техники Волоколамска пополнила новая дорожная машина

Дорожную машину коммунальная служба сможет использовать как зимой, так и в другие сезоны. Глава муниципалитета Наталья Козлова, ее первый заместитель Сергей Шорников и сотрудники «Городского хозяйства» осмотрели новую технику и обсудили ее применение.

Наталья Козлова рассказала, что зимой машина будет заниматься расчисткой дорог муниципалитета от снега и его вывозом, а также посыпкой трасс противогололедными материалами. В летний период техника будет использоваться для уборки и мытья дорог, бордюров и ограждений.

Дорожная машина уже введена в эксплуатацию, и сотрудники учреждения «Городское хозяйство» приступили к очистке дорог Волоколамского округа от снега.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке коммунальных служб к зиме. В этом году они уделят особе внимание средствам малой механизации.