Парк коммунальной техники в Лобне пополнился новыми машинами

Накануне зимы городской округ получил тракторы, «Газели», специализированный самосвал с большим кузовом и ручные роторы. Коммунальщики уже протестировали современные агрегаты и заверили главу Лобни Анну Кротову, что техника к предстоящей зиме готова.

Руководитель муниципалитета рассказала, что благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьеву город получил 49 роторов, восемь единиц техники, среди которой даже один ломовоз. «Всегда приятно смотреть на новое, на то, что будет работать в городе. Конечно, мы надеемся, что зима не будет снежной, но при этом мы готовы», — сказала Анна Кротова.

В недалеком прошлом снег во дворах убирали только лопатами, теперь коммунальщики вооружены современными снегоочистителями, которые позволяют легко справляться с сугробами высотой до 30 сантиметров и расчищать места, куда не доберется крупногабаритная техника.

«Ручная механизированная снегоуборочная техника очень удобна на детских площадках, на узких тротуарах, на тропинках — там, где трактор не проедет, а ротор очень даже сможет», — отметил директор Управления по работе с территориями Иван Гущян.