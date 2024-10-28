Парк коммунальной техники в Красногорске пополнили 4 экскаваторами

Дополнительные машины для уборки и благоустройства территорий получили и другие округа Московской области. Только за один день муниципалитетам было передано от главы региона более 100 единиц снегоуборочной техники. До конца 2024 года в округа направят почти две тысячи самосвалов, тракторов, роторов и мини-погрузчиков.

Глава Красногорск Дмитрий Волков напомнил, что подготовка дорожных служб к зиме является важнейшим направлением деятельности властей. «Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев выделил цифровую систему, которая позволяет видеть эффективность работы служб и техники», — сказал руководитель муниципалитета.

Ранее в Красногорске провели смотр техники, которую передали на баланс коммунальных служб. Самосвалы, тракторы, погрузчики и другие машины уже начали готовить к зимнему периоду. В это время года дороги округа будут чистить от снега около 100 единиц техники и более 180 специалистов. Кроме того, заготовлено 12 тысяч тонн противогололедных материалов.

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