Парк коммунальной техники Подмосковья пополнился 115 машинами за 2 года

Автопарк коммунальных систем Подмосковья за минувшие два года пополнился на 115 единиц спецтехники. Машины распределили среди семи городских округов.

В Московской области работают новые самосвалы, экскаваторы, автоцистерны, краны, фургоны, бортовые газели, каналопромывочные машины и другие виды транспорта. Их предоставили Орехово-Зуеву, Шатуре, Электростали, Богородскому, Егорьевску, Павловскому Посаду и Лосино-Петровскому.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилл Григорьев заявил, что техника позволяет специалистам работать быстрее и эффективнее, а также позволяет важным объектам региона работать без перебоев.