Парк коммунальной техники обновили в Дубне

С помощью манипулятора рабочие будут доставлять лежаки в зоны отдыха и тяжелые грузы, в том числе вазоны в парках, а также доставлять и устанавливать элементы детских игровых площадок. Технику можно переоборудовать для выполнения задач зимой. Манипулятор приобрели при поддержке главы Дубны Максима Тихомирова.

«Несколько лет назад мы взяли курс на создание своего автопарка, чтобы уйти от работы с подрядчиками и приводить город в порядок своими силами. Коммунальщики давно обращались с просьбой приобрести манипулятор. Это позволит нашим муниципальным службам расширить спектр работ и не зависеть от сторонних организаций», — подчеркнул глава Дубны.

Сотрудники «ЖКУ» в Дубне убирают городские улицы, тротуары, общественные пространства, проводят ямочный ремонт, обустраивают детские игровые площадки и занимаются озеленением.

Обновление технопарка проходит ежегодно. В ноябре 2024 года закупили машины при поддержке краевого правительства.