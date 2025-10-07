Парк коммунальной спецтехники обновили во Фрязине

Наукоград укрепил свою коммунальную инфраструктуру, получив новый экскаватор-погрузчик, предназначенный для обслуживания и поддержания в рабочем состоянии инженерных сетей. Приобретенный экскаватор-погрузчик является универсальной и высокоэффективной машиной, способной выполнять широкий спектр задач.

Он предназначен для проведения работ по ремонту и обслуживанию подземных инженерных коммуникаций — водопроводов, канализационных систем и тепловых сетей. Новая техника позволит коммунальным службам Фрязина повысить оперативность устранения неполадок, минимизировать время простоя и, как следствие, поддерживать стабильное функционирование всей коммунальной инфраструктуры округа.

Передача специализированной техники в муниципалитеты, включая Фрязино, является частью централизованной закупки, которую Министерство ЖКХ Московской области осуществляет на протяжении нескольких лет.