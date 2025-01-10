Парк Коломенского завода пополнился универсальным маневровым локомотивом

В парк железнодорожной техники Коломенского завода прибыл новый универсальный маневровый локомотив ТЭМ18ДМ, произведенный Брянским машиностроительным заводом. Он считается одним из ведущих маневровых тепловозов Российских железных дорог.

Это односекционная машина с электрической передачей постоянного тока, выполненная в капотной конструкции. Локомотив оснащен надежным двигателем, разработанным на заводе «Пензадизельмаш».

Представители завода отметили, что тепловоз обладает высокой степенью локализации производства, не требует сложного обслуживания и призван улучшить эффективность маневровых операций на нашем предприятии.

В настоящее время бригада машинистов проходит обучение для работы с новым локомотивом. Ожидается, что эксплуатация ТЭМ18ДМ начнется уже к концу января.