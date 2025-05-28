Парк имени Лямина в Яхроме опубликовал программу мероприятий на эти выходные

Развлекательные, культурные и спортивные события проведут в парке имени И. А. Лямина в Яхроме в эти выходные. Для жителей организуют эстафеты, мастер-классы и конкурсы.

В субботу, 31 мая, для гостей парка проведут утреннюю спортивную разминку, эстафеты, турниры по волейболу и настольному теннису. Также все желающие в этот день смогут принять участие в мастер-классах «Кукла-оберег» и «Сделано в парке». Кроме того, организуют развлекательную программу «Здравствуй, лето!».

В воскресенье, 1 июня, в парке отметят День защиты детей. Для них проведут игры, конкурсы, тематические мастер-классы и праздничную программу «Шагает детство по планете».

«Парк имени И. А. Лямина — это пространство для спорта, творчества и семейного отдыха. Коллектив парка готовит программу так, чтобы было интересно и детям, и их родителям, и даже бабушкам с дедушками. Эти выходные на свежем воздухе — прекрасная возможность для семейного досуга», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Посетить мероприятия могут все желающие без возрастных ограничений.