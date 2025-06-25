Парк имени Лямина в Дмитрове опубликовал афишу мероприятий на выходные

Парк имени И. А. Лямина пригласил жителей муниципалитета принять участие в развлекательной программе, которую подготовили сотрудники Центра культурного развития «Синьковский», «Семеновский», ЦКР «Яхромский», ДК «Подъячево», Парка культуры и отдыха «Березовая роща» и спортивного комплекса «Дмитров». Взрослые и дети найдут себе занятия по душе.

Например, 28 июня в 10:00 спортивный комплекс «Дмитров» проведет разминку и эстафету, в 11:00 гости смогут поиграть в волейбол, а в 11:30 — в настольный теннис.

В 16:00 сотрудники Центра культурного развития «Синьковский», «Семеновский» проведут развлекательную программу «Врываемся в лето» и творческий мастер-класс «Цветочная поляна». В 17:00 коллектив парка «Березовая роща» приглашает всех на мастер-класс «Сделано в парке».

29 июня в 16:00 сотрудники ЦКР «Яхромский» и ДК «Подъячево» подготовили для родителей и малышей программу «Летний переполох» и мастер-класс «Цветочная поляна». В 17:00 в этот же день пройдет занятие «Сделано в парке».

«Обязательно приходите всей семьей, чтобы вместе замечательно провести время и насладиться насыщенной программой, подготовленной нашими талантливыми сотрудниками. Участие во всех мероприятиях бесплатное, поэтому абсолютно каждый может присоединиться к веселью и активно провести время», — отметила заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

Администрация парка имени Лямина размещает афишу в социальных сетях, где публикует свежие новости и изменения в программе.