Парк имени Ивана Лямина в Яхроме опубликовал программу мероприятий на выходные

Жителей и гостей Дмитровского округа приглашают на культурные и спортивные мероприятия, которые пройдут в парке имени Ивана Лямина в Яхроме. Взрослые и дети посетят творческие мастер-классы, спортивные тренировки, поучаствуют в играх и конкурсах.

Так, 17 мая в 10:00 для всех желающих проведут спортивную разминку и эстафету. В 11:00 гости парка поиграют в волейбол и настольный теннис. Принять участие в развлекательной программе «Наш веселый майский день» и в мастер-классе «Победный май» можно в 16:00. А в 17:00 любители творчества посетят занятие «Сделано в парке».

В воскресенье, 18 мая, в 16:00 малышей, а также их родителей приглашают поучаствовать в подвижных играх, веселых конкурсах и мастер-классе «Изюминка». Мероприятия пройдут в рамках развлекательной программы «Играем — не скучаем». А в 17:00 для всех желающих снова проведут мастер-класс «Сделано в парке».

По словам главы Дмитровского округа Ивана Курданина, парк имени Ивана Лямина в Яхроме каждые выходные становится центром притяжения жителей и гостей муниципалитета разных возрастов.

«Здесь каждый найдет занятие по душе — будь то активные игры, творчество или просто приятный отдых на свежем воздухе. Приглашаем всех провести эти выходные весело, интересно и с пользой!» — добавил руководитель муниципалитета.

Вход на все мероприятия бесплатный. Возрастные ограничения: 0+